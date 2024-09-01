Yıldırım düşmeleri yangınlara yol açtı

Muğla'nın Ula, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde etkili sağanak yağışlar sonrası yıldırım düşmeleri orman yangınlarına neden oldu. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili

Sultaniye Mahallesi, Balan Dağı ve Çörüş Mahallesi'nde yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınları kontrol altına almak için bölgede çalışıyor. Meteorolojik verilere göre yağışlar gün boyunca devam edecek.