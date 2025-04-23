Buca'da 22-23 Nisan tarihlerinde planlı elektrik kesintisi olacak. Gediz Elektrik kesinti saatlerini ve etkilenecek mahalleleri açıkladı.
Gediz Elektrik, İzmir'in Buca ilçesinde 22-23 Nisan 2025 tarihlerinde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı sokaklarda 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
23 Nisan 2025 Çarşamba Buca elektrik kesintisi detayları
Gediz Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre, Buca’nın Akıncılar Mahallesi'nde planlı kesinti uygulanacak. Kesinti çalışmaları kapsamında aşağıdaki sokaklar etkilenecek:
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Sokak
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565/1. Sokak
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565/2. Sokak
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565/3. Sokak
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565/4. Sokak
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565/5. Sokak
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Sokak
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Akdoğan Caddesi
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548/1. Sokak
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Sokak
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Sokak
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Sokak
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548/4. Sokak
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Sokak
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549/1. Sokak
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Sokak
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Sokak
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Sokak
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Sokak
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Sokak
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563/1. Sokak
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563/2. Sokak
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563/4. Sokak
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Sokak
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Kesinti çalışmaları 22 Nisan 2025 günü 09:00'da başlayacak ve aynı gün 15:00’te tamamlanacak.
Elektrik ne zaman gelecek?
Gediz Elektrik, bakım çalışmalarının öngörülen sürede tamamlanması halinde, kesinti yaşanan bölgelere 15:00 itibarıyla elektrik verileceğini bildirdi. Çalışmaların hava koşulları veya teknik nedenlerle uzaması durumunda kesinti süresinde değişiklik olabileceği belirtildi.
Buca'daki kesintinin nedeni ne?
Gediz Elektrik, Buca bölgesindeki kesintinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu çalışmaların, bölgedeki elektrik arz güvenliğini artırmayı ve uzun vadede arıza risklerini azaltmayı hedeflediği vurgulandı.