Buca Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu desteklemek amacıyla yeni dönem kurslarına başlıyor. Başkan Görkem Duman, projelerin sürdürüleceğini belirtti.

Buca Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarına dokunacak projeleriyle dikkat çekiyor. Çocuk ve Yetişkin Engelli Eğitim Merkezi, yeni dönemde ahşap ve cam boyama, zekâ oyunları ve resim kursları sunarak engelli bireylerin becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kurslar başlıyor

Buca Belediyesi’nin Şirinyer Parkı içindeki Çocuk ve Yetişkin Engelli Eğitim Merkezi, yeni dönem kurslarına 23 Eylül Pazartesi gününe kadar başvuruları alacak. Kurslar, engelli bireylerin sosyal becerilerini artırmak ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Başkan Duman’dan açıklama

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, engellilerin toplumsal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Duman, “Engelsiz bir kent yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli Eğitim Merkezi’mizin projeleri, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım. Kurslar, katılımcıların verimli zaman geçirmelerini ve yeni beceriler kazanmalarını sağlayacak,” dedi.

Sosyal entegrasyon için önemli adım

Bu yeni projeyle, Buca Belediyesi engelli bireylerin sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılmalarını desteklemeyi hedefliyor. Kurslar, katılımcıların hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal etkileşimlerine katkıda bulunacak. Eğitim merkezinin sunduğu çeşitli kurslar, engelli bireylerin potansiyellerini keşfetmeleri ve toplumsal yaşama daha aktif bir şekilde dahil olmaları için fırsatlar sunacak.