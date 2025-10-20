İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilecek.

Ekrem İmamoğlu’nun ikinci duruşması, İstanbul Adliyesi’ndeki salonun yetersiz kalması nedeniyle Silivri’deki 1 No’lu duruşma salonunda görülecek. İlk duruşmada, 12 Eylül’de hakim iddianameyi özetlemiş ve dava ara kararla 20 Ekim’e ertelenmişti.

İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiası, 18 Eylül 2024’te CİMER’e yapılan başvuru ile gündeme geldi. 1 Ekim 2024’te savcılığa sunulan şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şubat ayında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla soruşturma başlattı.

5 Mart 2025: İmamoğlu’nun ifadesi alındı.

18 Mart 2025: İstanbul Üniversitesi, 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

8 Temmuz 2025: İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İmamoğlu’nun diploma bilgileri, 5 Ağustos’ta İstanbul Üniversitesi veri tabanından ve e-Devlet’ten silindi.

İddianamede, İmamoğlu’nun resmi belgede sahtecilik suçu işlediği ve aldığı evrakları yüksek lisans, askerlik ve Yüksek Seçim Kurulu başvurularında kullandığı öne sürüldü.

Suçtan dolayı 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hapis cezası halinde bazı hakları kullanması engellenebilir.

Davanın sonucu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli üniversite mezuniyeti şartını etkilediği için kritik öneme sahip. İmamoğlu, CHP’nin 23 Mart ön seçiminde tek aday olarak cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.