İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 31 Ağustos 2025 günü gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 38 bin 680 adet gümrük kaçağı sigara ile 4 kilo 700 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araç sürücüsü B.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.