Yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden bir İmam Hatip Lisesinde yönetici olmanın gururunu yaşadığını belirten İsmail Baş, şu ifadeleri kullandı:

“İmam Hatiplerin milli eğitimdeki misyonunu benimsediğimiz ve kabul ettiğimiz için bütün çocuklarımızı bu okullarda okuttuk. Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinin mevcut başarılarını daha da ileri taşımak için tüm ekibimiz ve personelimiz ile olanca gücümüzle çalışacağız. Hem akademik yönden hem de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ahlaklı gençliği inşa etmek için gayret göstereceğiz.”