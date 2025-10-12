Kadın emeğinin değer kazanması amacıyla yapılan etkinlikteki satıştan elde edilen gelir ise kursiyerlere can suyu oldu.

Buca Belediyesi'nin semt evlerinde açtığı el işi kurslarına katılan kadınların ördüğü gözlük kılıfları, İzmir Agora Rotaract Kulübü iş birliği ile satışa sunuldu. Şirinyer'de bulunan Kadın Aktivite Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğun olurken kursiyerlerin kağıt ipliklerden ördüğü gözlük kılıfları büyük beğeni kazandı.

Kursiyerler adına konuşan Dilek Balaban, bu tür etkinliklerden elde edilen gelirlerin kendilerine çok büyük destek olduğunu ifade ederek, 'Burada yapılan işlere destek olmaları, birçok ihtiyacı olan, zamanını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kursiyerlerimize de çok büyük katkılarda bulunuyor. Hem maddi hem manevi destek olarak aile hayatlarına, çocuklarının okul giderlerine katkıda bulunuyorlar. Hepimiz burada mutlu bir şekilde üretime katılmış oluyoruz' diye konuştu.