Fethiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sevilen müzik grubu Pinhani’nin Beşkaza Meydanı’nda verdiği konserle taçlandı.

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin sevilen müzik grubu Pinhani sahne aldı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hem şarkılara eşlik etti hem de Cumhuriyet’in 102'nci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladı.

Konser öncesinde Özgecan Anıtı’ndan Beşkaza Meydanı’na uzanan "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşların katılımı yoğun oldu. Ayrıca Çiftlik Mahallesi’nden Salı Pazarı’na kadar uzanan Cumhuriyet konvoyu da Fethiye sokaklarını bayram coşkusuyla doldurdu.

Gecede, konser öncesinde gerçekleştirilen hava fişek gösterisi ise büyük beğeni topladı. Fethiye semaları kırmızı beyaz renklerle aydınlanırken, vatandaşlar unutulmaz bir 29 Ekim akşamı yaşadı.

Konserin sonunda Belediye Başkan Vekili Tuğçe Doğu tarafından Pinhani’ye çiçek takdim edildi.