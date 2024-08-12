İzmir'in Buca ilçesinde yapılan başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, büyük miktarda esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente büyük bir uyuşturucu yükünün getirileceği bilgisini aldıktan sonra harekete geçti.

Eş zamanlı baskın

Operasyon çerçevesinde, teknik ve fiziki takipler sonucunda Buca ilçesinde belirlenen bir adrese ve hafif ticari bir araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 124 kilogram esrar ve 350 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Tutuklandı

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.