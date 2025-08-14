Geçmişe sahip çıkanlara teşekkür etti

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin tarihine ışık tutan Kent Belleği Sergisi’ne katkı sağlayan bağışçılarla kahvaltı programında bir araya geldi. Boudja Gastro’da düzenlenen organizasyona; Cem Unutmuş, Filiz Yurtkoru, Firdevs Özşimşir, Hatice Türk, Murat Gürer, Münir Yersu, Salih Ören, Ahmet Mithat Yurtkoru, Baki Kanıcı, Ertan Erdek, Kemal Balkanlı, Tayfur Göçmenoğlu ve TCDD adına Esra İnce katıldı.

Etkinlik kapsamında sergiyi bağışçılarla birlikte gezen Başkan Duman, sergiye ait objeler ve belgeler hakkında bilgiler verdi. Bağışçıların desteğiyle oluşan bu serginin, Buca’nın hafızasını geleceğe taşıyacak çok kıymetli bir eser olduğunu ifade etti.

“Kentimizin hafızasını koruyoruz”

Sergide yer alan her bir eşya ve belgenin çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Görkem Duman, “Burada gördüğünüz pek çok eşya ve belge, bağışçılarımızın büyük bir vefa ve gönül bağıyla bizlere emanet ettiği geçmişleridir. Bu sergi, kentimizin hafızasını koruyacak, gençlerimize geçmişimizi hatırlatacak, gelecek kuşaklara kim olduğumuzu anlatacaktır. Unutmayalım ki; geçmişini unutanlar, köklerinden kopanlar, geleceğini de inşa edemezler. Bugün, sizlerin desteğiyle geçmişimizi bugüne taşıyor, yarınlara miras bırakıyoruz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, Kent Belleği Sergimizin Buca’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sergiyi açmak uzun zamandır hayalimdi”

Doğma büyüme bir Bucalı olduğunu belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, Kent Belleği Sergisi’ni açmanın uzun zamandır kurduğu bir hayal olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sergimiz, Buca’nın yerleşim yeri olarak bilinen ilk dönemlerinden günümüze uzanan tarihsel yolculuğunu anlatıyor. Buca Tarihi Odası ile başlayan bu serüven; tarihi demir yolu hattı, hipodrom, zanaatkârlar odası, Buca kırsalı ve son olarak bir Levanten evinin yaşamını ve kültürünü yansıttığımız özel oda ile devam ediyor. Ziyaretçilerimiz, sergimizle Buca’nın geçmişinden bugününe uzanan eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkmış oluyor. Ama buradaki en değerli unsurlar, yalnızca objeler değil, Buca’yı Buca yapan insanların hikâyeleri, mücadeleleri, hayalleri ve emekleridir.”

Sergi ziyarete açık olacak

Buca Belediyesi tarafından oluşturulan Kent Belleği Sergisi’nin, müze mantığıyla sürekli açık kalacak şekilde hizmet vereceği bildirildi. Başkan Duman, tüm Bucalıları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.