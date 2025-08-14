Türkiye Elektrikte Tarihi Rekor Kırdı: 28 Temmuz’da Saatlik Tüketim 59.335 MWh’ye Ulaştı

Türkiye, 28 Temmuz 2025’te elektrik tüketiminde tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner’in açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin saatlik elektrik yükü 59.335 megavat saate (MWh) çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rekor, yaklaşık 60 gigavat anlık güç talebine denk geliyor.

Öner, söz konusu rekorun ardında artan sıcak hava dalgaları, elektrikli araç şarj istasyonlarının yoğun kullanımı, turizmdeki rekor sezon ve veri merkezlerinin büyüyen enerji ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEİAŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinin yüksek talep dönemini sorunsuz şekilde yöneterek önemli bir sınavı başarıyla geçtiğini vurguladı.

Sıcak Hava Dalgalandırdı, Klima Kullanımı Zirve Yaptı

2025 yazında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla klima kullanımı, Anadolu’nun birçok kentinde zorunlu hale geldi. Sıcak havanın etkisiyle su pompalarının daha uzun süre çalışması, gıda soğutma sistemlerinin tam kapasite devrede olması ve ev-işyerlerinde soğutma sistemlerinin 24 saat çalışması elektrik talebini hızla yukarı taşıdı.

Turizm ve Elektrikli Araçlar da Etkili Oldu

Bu yıl yabancı turist girişlerinde yaşanan rekor artış, otellerin soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kesintisiz çalışmasına neden oldu. Öte yandan, elektrikli araç sayısındaki yükseliş ve şarj istasyonlarının yoğunluğu, günlük tüketime binlerce megavat saat ek yük bindirdi.

Veri Merkezleri 7/24 Çalışıyor

Dijitalleşmenin hız kazanması ve internet kullanımının artması, veri merkezlerinin sayısını ve enerji ihtiyacını büyüttü. Öner, bu tesislerin hem sürekli çalışmaları hem de yüksek soğutma gereksinimleri nedeniyle ciddi miktarda elektrik harcadığını ifade etti.

Altyapı Gücünü Gösterdi

Tüm bu yüksek talebe rağmen Türkiye genelinde kesinti yaşanmaması, elektrik altyapısının dayanıklılığını ortaya koydu. Öner, “Bu süreçte tüm paydaşlar başarılı bir yönetim sergileyerek ülkenin enerji sisteminin ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı” dedi.