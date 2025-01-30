Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923’te imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yıl dönümünde, Buca Belediyesi anlamlı bir etkinlik düzenledi. Tekirdağ, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Çorum, Bursa ve İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen mübadil dernekleri temsilcileri etkinliğe katıldı. Program kapsamında mübadele süreci temsili olarak canlandırıldı. Katılımcılar, geçmişin izlerini takip ederek Konak İskelesi’nden vapurla Urla Karantina Adası’na geçti.

“Dünü anlayın, bugünü yaşayın, yarını yaşatın”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mübadil bir ailenin evladı olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Selanik, Girit ve Rumeli’nin farklı şehirlerinden Anadolu’nun dört bir yanına dağılan mübadillerin asil evlatlarını İzmir’de, Urla’da ve Buca’da ağırlamaktan gurur duyuyorum. Bir gemi kalktı limandan, belki bu gemi bir semboldü ama bizleri düne götürdü. Biz mübadiller de deniz aşırı geldik ve yeni yurdumuza adım atmadan önce sağlık kontrollerinden geçtik. Bugün burada olmak, geçmişimizi anlamak ve geleceğe ışık tutmak için çok önemli. Dünü anlayın, bugünü yaşayın ve yarını yaşatın."

Gençlerle çalışma toplantısı

Etkinlik kapsamında mübadil dernekleri ziyaret edilirken, Başkan Görkem Duman genç mübadiller ve dernek başkanlarını öğle yemeğinde ağırladı. Daha sonra Buca’daki Mübadil Müzesi gezildi ve gençlerle birlikte bir çalışma toplantısı düzenlendi.