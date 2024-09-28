Buca Belediyesi’nin “Pırıl Pırıl Bir Buca” hedefiyle sürdürdüğü temizlik çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Görkem Duman’ın bizzat katıldığı son çalışmada, Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklar tertemiz hale getirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, parklar ve yeşil alanlar da dahil olmak üzere mahalleyi baştan sona temizleyerek Bucalıların kullanımına sundu.

Topyekûn Temizlik Harekâtı

Buca'nın 47 mahallesinde de aynı titizlikle temizlik çalışmaları yapılacağını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Her mahallemize tek tek girerek geniş çaplı temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz, güzel Buca’mızın her köşesini temiz tutarak, vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir çevre sunmak,” dedi. Duman, çalışmaların kesintisiz olarak süreceğini de ekledi.

Detaylı Temizlik Adımları

Yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında ana caddeler arazözlerle yıkanırken, ara sokaklarda süpürgeciler titizlikle temizlik yapıyor. Mahallelerde bulunan çöp konteynerleri ise özel araçlarla sterilize ediliyor, bu sayede kötü koku oluşumunun önüne geçiliyor. Çocukların oyun alanları, oyun gruplarıyla birlikte özenle temizlenirken, parklar ve bahçeler de tazyikli su ile yıkanarak pırıl pırıl hale getiriliyor. Bu kapsamlı çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topluyor.