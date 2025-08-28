Buca Belediyesi, 9-14 yaş arası çocuklara yönelik başlattığı robotik kodlama eğitimleri ile teknolojiye erken yaşta ilgi duymalarını sağlıyor. Eğitime katılan çocuklar, problem çözme, mekanik tasarım ve algoritma mantığı gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

İnci Vakfı iş birliğiyle Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Kod’inci Robotik Kodlama Atölyeleri, sensör kullanımı ve temel robotik derslerini içeriyor. Atölye sayesinde öğrenciler hem hayal güçlerini hem de ekip çalışması becerilerini güçlendiriyor.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışını çağın ihtiyaçlarıyla harmanladıklarını belirterek, “Robotik kodlama eğitimlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek. Eğitim sonunda başarılı öğrencilerimizden bir takım kuracağız. Bu takım, her yıl İzmir, Türkiye ve dünya çapında düzenlenen robotik yarışmalarda Buca’yı temsil edecek. Çocuklarımızın yeteneklerini desteklemek, onları geleceğin mesleklerine hazırlamak için bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

Başkan Duman, ayrıca, “Çocuklarımız burada hem bireysel hem de ekip halinde üretmeyi öğreniyor, mekanik becerilerini geliştiriyor ve hayal güçlerini artırıyor. Belediyemiz olarak her zaman onlara fırsat eşitliği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi’nin robotik kodlama eğitimleri, teknolojiye meraklı miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor ve geleceğin mühendislerini yetiştirmeye katkı sağlıyor.