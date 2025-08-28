Urla Belediyesi, ilçede sporun tabana yayılması ve gençlerin geleceğin sporcuları olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tamamen ücretsiz olan Urla Belediye Spor Kulübü (UBSK), 600’den fazla çocuğa farklı branşlarda eğitim imkânı sunuyor.

Kulüpte futbol, basketbol, voleybol ve sörf başta olmak üzere çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklar, hem amatör hem de profesyonel seviyelerde başarı kazanmayı hedefliyor. Urla’daki altyapılardan yetişen gençler, ilçeyi başarıyla temsil ederek sporun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Başkan Balkan: Gençlerimizin yanındayız

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, spor kulübü ve gençlere verdikleri desteğe değinerek, “Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve sporla iç içe büyümeleri için her zaman yanlarındayız. Kulübümüzde 600’den fazla çocuğumuz eğitim alıyor ve başarılarına her gün bir yenisini ekliyor. Amacımız, Urla’da yaşayan çocuklarımızın spora yönelmesi ve ilçemizi gururla temsil etmesidir” dedi.

Başkan Balkan, ayrıca yeni açılacak salonlarla boks, masa tenisi ve bilardo gibi branşların da çocuklarla buluşacağını belirterek, sporcuların her zaman en büyük destekçisi olacaklarını vurguladı.

Urla Belediye Spor Kulübü, altyapıdan yetişen genç sporcuları ile ilçede spor kültürünü güçlendirmeyi ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi sürdürüyor.