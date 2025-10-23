Buca Belediyesi, ilçe genelindeki park ve refüjlerde yenileme ve bakım çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar, güvenli ve estetik sosyal alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Buca Belediyesi, 7’den 70’e herkesin nefes alıp keyifle vakit geçirebilmesi için parkları yeniliyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki 38 parkta toplam 4 bin metrekare kauçuk, 3 bin metrekare dökme kauçuk, 150 metreküp beton ve 500 metrekare doğal granit parke taşı döşenecek.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kent estetiğine değer katacak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla, ilçemizi Bucalıların yaşamaktan keyif alacağı bir hale getirmek için çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz” dedi.

Belediye, ana arterlerdeki refüjleri de dönüştürüyor. Su tüketimi yüksek bitkiler yerine, bölgenin iklimine uygun sukulent, zakkum, gold taflan ve top mazı gibi su tasarrufu sağlayan ağaç ve çalı türleri dikiliyor. Bu sayede hem çevreye duyarlı hem de bakım kolaylığı sağlayan refüjler oluşturuluyor.