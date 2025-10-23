Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, 1 haftadır yoğun bakımda tutuluyor. Menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Yoğun bakım süreci

Fatih Ürek, evinde ani bir rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Acil anjiyoplasti ile damar tamamen açılan Ürek, yoğun bakımda uyutularak tedaviye alınmıştı.

Menajerden son açıklama

Menajer Mert Siliv, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz."

Hastane açıklaması

Hastane, Ürek’in bilincinin kapalı olduğunu ancak ritmi ve tansiyonunun mevcut olduğunu belirtti. İki yıl önce stent takılmış sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilen sanatçıya acil anjiyoplasti uygulandı. Klinik durumu stabil olana kadar takiplerin sürdüğü bildirildi.