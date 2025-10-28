Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 7'den 77'ye tüm Bucalıların yaşam kalitesini artırmayı temel hedefleri olarak gördüklerini söyledi.

Buca Belediyesi'nin sağlıklı ve aktif bir yaşamı desteklemek amacı ile yaz aylarında açık alanlarda düzenlediği yoga, pilates ve zumba dersleri, havaların soğumasının ardından kapalı alanlara taşındı. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen dersler, Yıldız Evlendirme Dairesi ve Şirinyer Düğün Salonu olmak üzere iki farklı noktada gerçekleştiriliyor. Yıldız Evlendirme Dairesi'nde pazartesi yoga, çarşamba pilates ve cuma günleri zumba dersleri yapılırken Şirinyer Düğün Salonu'nda ise salı günleri yoga, perşembe günleri pilates ve zumba dersleri gerçekleştiriliyor.

'SAĞLIKLI BİR KENT, SAĞLIKLI BİREYLERLE MÜMKÜN'

Bucalıların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve yaşam kalitelerini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Sağlıklı bir kent, sağlıklı bireylerle mümkün. Buca'da sporu bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın ücretsiz olarak bu imkânlardan faydalanması bizim için büyük bir mutluluk' diye konuştu.

KURSİYERLERDEN BUCA BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Belediyenin düzenlediği yoga derslerine katılan kursiyer Meral Sinanoğlu, 'Mutlu kadınlar, mutlu yarınlar: Kadınları televizyona, sosyal medyaya bağlayarak eve hapsetmek kadar kötü bir şey yok. Hareket halinde olmaları, sporlarını yapmaları hem ruh sağlığına hem beden sağlığına böylece ailelere yansıyor' şeklinde konuştu. Kursiyer Güngör Erdemir, yaklaşık yirmi senedir böyle spor etkinliklerine katıldığını anlatarak, 'Sağlıklı bir yaşam için bu aktivitelerin olması gerekiyor. Bu bakımdan belediyenin vermiş olduğu hizmetten çok memnunum' dedi.

Yoga kursiyeri Şengül Dereboylu ise emekli maaşıyla özel bir spor salonuna gitme imkânı olmadığı için belediyenin açmış olduğu aktiviteden faydalandığını ifade ederek, şunları söyledi: 'Çok memnunum. Yürüyüşüm değişti, dengem değişti. Ayrıca, zumbaya, pilatese de geliyorum. Haftanın üç günü: Kendimi daha dinç daha kuvvetli, daha esnek hissediyorum. Görkem Duman'a çok teşekkür ediyorum, bize bu imkânı sağladığı için, çok minnettarız.'