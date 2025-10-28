Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, sabah saatlerinde peş peşe depremlerle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.10’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İkinci deprem kaydedildi

AFAD, sabah depreminin hemen ardından 4,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. Her iki deprem de çevre illerden hissedildi.

Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve hasarlı binalara girilmemesi çağrısında bulunuyor.