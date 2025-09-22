Belediye, yoğun mesai ve modern ekipmanlarla ilçeyi daha temiz ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, vardiya sistemi ile ilçenin farklı noktalarında kapsamlı çalışmalar yapıyor. Çöp toplama işlemleri kamyon ve kepçelerle gerçekleştirilirken, konteynerler ve sokaklar tazyikli su ile yıkanıyor. Temizlik süreci, dezenfeksiyon ve ilaçlama uygulamalarıyla tamamlanıyor. Ayrıca belediyenin diğer birimlerinden ve gönüllü vatandaşlardan destek alınıyor.

Başkan Duman: “Buca için 24 saat görev başındayız”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çalışmaları değerlendirerek, “Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Amacımız hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu korumak. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Buca için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının sadece rutin çöp toplama ile sınırlı kalmadığını; dezenfeksiyon, ilaçlama ve sokak yıkama gibi işlemlerle desteklendiğini belirterek, Buca’yı temizlik ve hijyen açısından örnek bir ilçe haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.