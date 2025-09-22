Samsung, teknoloji dünyasının merakla beklediği üç katlanır Galaxy modeli lansmanını kasım sonuna erteledi. Şirket, ekim ayında ise karma gerçeklik cihazı Project Moohan XR’ı tanıtacak.

Project Moohan XR Tanıtımı

ETNews kaynaklı bilgilere göre, Samsung 21 Ekim 2025’te Project Moohan XR başlığını resmi olarak duyuracak. Cihaz, gelişmiş yapay zeka destekli kontrol sistemleri ve göz ile el hareketlerini hassas biçimde takip edebilen sensörlerle donatılmış olacak. Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisi ile güçlendirilen model, yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde Meta Quest serisi ve Apple Vision Pro’ya rakip olarak öne çıkıyor. Android ekosistemiyle geniş uyumluluk sağlayacak cihaz, Samsung’un karma gerçeklik alanındaki ilk ciddi adımı olacak.

Galaxy Tri-Fold Lansmanı Ertelendi

Samsung’un üç katlanır Galaxy modeli ise planlanan Ekim lansmanının ardından kasım sonuna ertelendi. İlk olarak XR başlıkla birlikte tanıtılması beklenen cihazın üretim ve kalite kontrollerine ekstra zaman tanımak amacıyla bu karara varıldığı belirtiliyor.

İçe doğru katlanan üçlü menteşe tasarımı, katlanabilir telefon segmentinde bugüne kadar yapılan en büyük yeniliklerden biri olarak gösteriliyor. Ancak teknik karmaşıklığın artması, lansmanın daha titiz bir hazırlık sürecine ihtiyaç duymasına neden oldu.

Samsung’un Yıl Sonu Planları

Samsung, yılı iki büyük lansmanla kapatmayı hedefliyor: Ekim ayında Project Moohan XR ile karma gerçeklik alanına odaklanacak, kasım sonunda ise katlanabilir Galaxy modeliyle telefon segmentinde dikkat çekecek. Katlanabilir telefon meraklıları için bekleyiş uzasa da, şirket projeden vazgeçmediğini net şekilde ortaya koyuyor.