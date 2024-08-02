Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli adımlar atan Buca Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza attı. Bu adımla birlikte, Buca Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm hizmetlerine yaymak amacı ile Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlıyor.

Yerel Eşitlik Eylem Planı ile somut çözümler

Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda birim müdürleri ve personele hazırlanan planla ilgili eğitim verildi. Bu planın hayata geçmesiyle birlikte, Buca’da cinsiyet eşitliği Avrupa standartlarına taşınacak. Eylem planı doğrultusunda Buca Belediyesi, kadınların yerel hizmetlerden eşit şekilde yararlanmaları, temsiliyetlerinin güçlendirilmesi ve kent yönetiminde eşit ve aktif rol oynayabilmeleri için somut çözümler belirleyerek kurum politikalarına entegre edecek.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları

Planın hayata geçirilmesi sürecinde, belediye personeline ve birim müdürlerine verilen eğitimlerle, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Böylece, Bucalı kadınlar yerel hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilecek, temsiliyetleri güçlenecek ve kent yönetiminde daha aktif rol alacak.