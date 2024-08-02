Murda, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü, saat 16:30'da Kali Beach Alaçatı'da sevenleriyle buluşacak. "AYA", "Sen Dönene Kadar" ve "İmdat" gibi hit şarkılarıyla listeleri zorlayan sanatçı, etkileyici sahne performansı ve unutulmaz enerjisiyle konser arenasında büyük bir heyecan yaratacak.

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Murda, yaz sezonunun en büyük etkinliklerinden biri olan konserinde, enerjik şarkıları ve dinamik performansıyla dikkatleri üzerine çekecek. Sahneye çıkacağı Kali Beach Alaçatı, bu büyük buluşma için ideal bir mekan olarak seçildi. Murda'nın sahnedeki performansı, müzikseverler için keyifli ve enerjik bir yaz akşamı vadediyor.