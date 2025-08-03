Buca Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecine giren öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Barış Mahallesi’nde bulunan Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen “YKS Tercih Günleri” ile gençlerin daha bilinçli tercihler yapması hedefleniyor.



Uzman rehberlerle güvenli tercihler

Buca Belediyesi’nin 28 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği YKS Tercih Günleri kapsamında, öğrencilere uzman eğitmenler eşliğinde danışmanlık sağlanıyor. Rehberlik sürecinde öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri dikkate alınarak en doğru tercihlere yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Başkan Duman: “Geleceğimizin mimarlarına yol gösteriyoruz”

Belediyenin bu desteği hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı:

“Buca Belediyesi'nin bu anlamlı desteği, öğrencilerimizin üzerindeki tercih baskısını hafifletirken, onların daha bilinçli ve güvenli adımlar atmasına olanak tanıyor. Geleceğimizin mimarı olacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız.”

Randevu sistemiyle hizmet veriliyor

Ücretsiz tercih danışmanlığından yararlanmak isteyen öğrenciler, 0 (232) 439 10 10 numaralı telefondan (Dahili: 3535 / 3536) randevu alarak hizmete başvurabiliyor.