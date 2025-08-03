İzmir’in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 10’un altına geriledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi, düzensiz yağışlar ve artan nüfus baskısıyla derinleşen su krizine dikkat çekerek “Her Damla Değerli” sloganıyla acil tasarruf çağrısında bulundu.



İzmir’de su kaynakları tükeniyor

İklim değişikliği ve hızlı kentleşme, İzmir’de içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor. 2025 yazı itibarıyla Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yalnızca %10,68 olarak ölçüldü. Bu seviye, son 10 yılın en düşük oranı olarak kaydedildi.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda İzmir’in önümüzdeki yıllarda ciddi bir içme suyu krizi yaşayabileceği uyarısında bulundu. Bu durum yalnızca içme suyu değil; tarım, hayvancılık ve ekosistem dengesi açısından da risk oluşturuyor.

Akdeniz havzası risk altında

OECD’nin Environmental Outlook to 2050 raporuna göre, 2050’ye kadar küresel su talebi %55 artacak. En çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer alan İzmir, bu baskının tam ortasında bulunuyor. Uydu görüntüleri, 2015-2025 yılları arasında Tahtalı Barajı yüzey alanında belirgin bir daralma olduğunu gösteriyor.

Su tüketiminde artış

İzmir’de yaz aylarında su tüketimi kritik seviyelere ulaştı. Belediyenin 2024 verilerine göre:

Alan Tüketim Artışı

Turistik tesisler 731,7 m³ → 1328 m³

Sanayi 837,3 m³ → 1534 m³

Park ve mezarlıklar 379,8 m³ → 568,6 m³

Konut (günlük kişi başı) 210 litre

Bu veriler, tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Belediye önlemler aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su krizine karşı bir dizi önlem uyguluyor:

İçme suyu hatları yenilendi, kayıp-kaçak oranı azaltıldı.

Dere temizlikleri ve yağmur suyu hatları ayrıştırıldı.

Parklarda akıllı sulama sistemleri devreye alındı.

Süs havuzları kapatıldı, bahçe sulamaları geceye kaydırıldı.

Faturalarda “tasarruf farkı” uyarısı gösterilmeye başlandı.

Yeni çim alan ve süs bitkisi sulama abonelikleri durduruldu.

Su tarifesi kademeli hale getirildi.

Arıza ekiplerinin sayısı artırıldı.

İZSU’dan çağrı: “Her Damla Değerli”

İZSU Genel Müdürlüğü, bireysel su tasarrufu için şu önerilerde bulundu:

Bahçe sulamasını sınırlayın, mümkünse damla sulama tercih edin.

Araç yıkama ve havuz doldurma gibi su tüketimlerini azaltın.

Gri su (lavabo/banyo suyu) sistemlerini kullanın.

Yağmur suyu depolama sistemleri kurun.

Gereksiz su kullanımından kaçının.