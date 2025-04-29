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Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kent lokantalarına yönelik yoğun talebin halkın gerçek gündemini ortaya koyduğunu belirtti. Duman, “Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde kent yoksulluğuna karşı sosyal belediyecilik anlayışımızla hareket ediyoruz” dedi.

Yeni lokanta özellikle üniversite öğrencilerine hizmet verecek şekilde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin karşısında konumlandırıldı. Buca Belediyesi, gençlerin sağlıklı ve ekonomik şekilde beslenmesini hedefliyor.

Kent Lokantası’nda günlük menü 4 çeşit yemekten oluşacak ve 50 liradan satışa sunulacak. Buca Belediyesi, “askıda yemek” uygulamasını bu lokantada da sürdürecek. Uygulama ile ihtiyaç sahipleri ücretsiz yemek imkânından yararlanabilecek.

Buca Belediyesi, ekonomik krizle mücadelede vatandaşlara destek sağlamak amacıyla üçüncü Kent Lokantası’nı 30 Nisan Çarşamba günü hizmete açıyor. Yeni lokanta, Dokuz Eylül Üniversitesi karşısındaki Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin zemin katında faaliyet gösterecek.

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