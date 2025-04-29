Son yıllarda yapılan araştırmalar, genetik yapımızın ve çevremizin sağlığımız üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu derinlemesine incelemeye devam ediyor. Epigenetik, ebeveynlerden miras alınan genlerle kişilerin yaşadığı çevre arasındaki karmaşık etkileşimi tanımlar. Bu etkileşim, fiziksel, psikolojik ve biyolojik faktörlerle şekillenen bir süreç olarak kabul ediliyor. Ancak bilim insanları, DNA'nın tek başına kaderimizi belirlemediğini, çevresel faktörlerin ve özellikle erken yaşta yaşanan stresin yaşamımızı nasıl şekillendirdiğine dair önemli bulgular ortaya koydu.

Hollanda kıtlığı çalışması

1943 ve 1947 yılları arasında Hollanda'da yaşanan şiddetli gıda kıtlığı, doğum öncesi beslenmenin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemek için önemli bir örnek teşkil etti. Araştırmalar, fetüsün ilk trimesterde yetersiz beslenmesinin, ilerleyen yaşlarda kardiyovasküler hastalıklar, Tip 2 diyabet, böbrek hastalıkları ve solunum bozuklukları riskini artırdığını gösterdi. Ayrıca, kıtlığa erken maruz kalan kadınlarda obezite, meme kanseri ve erken ölüm riski de belirgin şekilde arttı. Bu bulgular, doğum öncesi çevresel faktörlerin genetik değişikliklerle nasıl etkileşime girdiğini ortaya koyuyor.

Erken stresin psikolojik ve fiziksel etkileri

Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz çevresel koşulların, yetişkinlikte depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik hastalıkların gelişme riskini artırabileceği vurgulandı. Özellikle düşük sosyoekonomik ortamlarda yetişen bireylerde, kanlarındaki iltihaplanma belirteci olan CRP (C-reaktif protein) seviyelerinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Erken yaşta yaşanan stresin, iltihaplı bozukluklar ve uzun vadeli sağlık sorunlarına zemin hazırladığı bulundu.

Sigara içmenin de epigenetik değişikliklere yol açtığı ve özellikle ağır sigara içicilerinde bu etkilerin belirginleştiği tespit edildi. Bu tür çevresel etmenlerin, genetik yatkınlıkla birleşerek kişinin sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.