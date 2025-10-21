Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen maaş promosyonu ihalesi, bugün saat 14.30 itibarıyla başladı. Emniyet teşkilatı personeli ve ilgilenen vatandaşlar, ihale sürecini canlı olarak takip edebiliyor.

Ihale, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştiriliyor. İhalenin canlı yayınları, EGM’nin resmi açıklamasına göre Polis Radyosu üzerinden yayınlanıyor. Böylece teşkilat personeli ve ilgilenen kişiler, ihalenin tüm detaylarını anlık olarak takip edebiliyor.

Canlı Yayın Nereden İzlenir?

Polis Radyosu: EGM tarafından yapılan resmi açıklamada, ihalenin radyo üzerinden canlı yayınlandığı belirtildi.

EGM Sosyal Medya Hesapları: Emniyet Teşkilatı, ihaleyi sosyal medya platformları üzerinden de canlı olarak yayımlıyor. Böylece ihale süreci hem görsel hem de işitsel olarak takip edilebiliyor.

İhale Süreci ve Önemi

EGM maaş promosyonu ihalesi, teşkilat personelinin maaşlarına ek olarak alacağı promosyon ödemelerini belirleyen kritik bir süreç. İhale sonuçları, hem bankalar hem de personel açısından büyük önem taşıyor. Canlı yayın sayesinde tüm süreç şeffaf bir şekilde gözlemlenebiliyor.