Buca Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor kursları, yoğun ilgiyle karşılandı. Tenis, yüzme, boks, taekwando ve kick boks gibi beş farklı branşta açılan kurslara katılan 4 bin 400 çocuk, hem spor yapma imkânı buldu hem de yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirdi.

Buca'da sporla büyüyen bir nesil yetişiyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sporun çocuk gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın yaz tatili gibi uzun bir dönemi verimli geçirmeleri için bu kursları bir fırsata çevirdik. Buca’da her çocuğun sanat ve sporla büyümesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tesislerimizde yetişen ve millî forma giyen sporcularımız, bizi daha da motive ediyor," dedi.