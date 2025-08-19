Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak amacıyla ilçede futbol turnuvası düzenledi. U14 kategorisinde 20 amatör takımın katıldığı Zafer Kupası, büyük bir heyecanla devam ediyor. Turnuva 29 Ağustos’a kadar Yenigün Spor Tesisleri’nde sürecek ve şampiyon takımlar törenle kupalarını alacak.

Başkan Duman’dan genç sporculara mesaj

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği büyük zaferin 103. yıl dönümünde, çocuklarımızı sporla iç içe, sağlıklı ve dostluk dolu bir ortamda yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Aileler de heyecana ortak oluyor

Turnuvayı takip eden aileler, çocuklarının heyecanına ortak oluyor. Sabah erken saatlerde başlayan karşılaşmalarda genç yeteneklere destek veren aileler, sporun sosyal ve fiziksel gelişim açısından önemine dikkat çekiyor. Oğlu turnuvaya katılan anne Özge Eşit, “Çocukların sporla uğraşması sosyal hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlıyor. Evde bilgisayar yerine böyle etkinliklerde bulunmaları çok faydalı” diye konuştu.

Turnuvanın tek kız futbolcusu örnek oluyor

Zafer Kupası’nda yer alan tek kız futbolcu Rana Melek Yıldırım, erkekler arasında mücadele etmenin kendisine disiplin ve güç kattığını söyledi. Yıldırım, “Bu turnuvaya katılmak bana çok şey kazandırıyor. Buca Belediyesi’ne ve turnuvaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Sporla dolu bir Zafer Bayramı

Turnuva, çocukların sporla büyümesine katkı sağlarken, aileler ve izleyiciler için de coşkulu anlar yaşatıyor. Buca Belediyesi’nin spor etkinlikleri, ilçede genç yeteneklerin gelişimine destek olmayı sürdürüyor.