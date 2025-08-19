Gece yarısı Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getiren Fenerbahçe, gözünü şimdi de Alvarez’e çevirdi. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre West Ham ile yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi. Londra ekibinin, kiralama bedeli ve maaşının tamamının ödenmesi yönündeki şartlarını Fenerbahçe kabul etti.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin oyuncu tarafıyla da büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve transferin kısa sürede KAP’a bildirileceği ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ VE GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2028’e kadar sözleşmesi bulunan Edson Alvarez’in güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde. Meksikalı yıldız, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe’nin hem orta sahadaki direnci artıracak hem de uluslararası tecrübeye sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.