Buca’da yeni bir dönem başlıyor

Buca Belediyesi, uzun süredir atıl durumda bulunan Zeki & Metin Amfi Tiyatro’yu yenileyerek 9 Ağustos gecesi yeniden hizmete açtı. Süheyl & Behzat Uygur kardeşlerin sahne alacağı “Hey Gidi Günler” isimli şarkılı interaktif komedi, Buca’da kültür sanat yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Tiyatro modern ve konforlu hale getirildi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın talimatıyla yenilenen amfi tiyatro, modernize edilerek daha konforlu bir hale getirildi. Yenilenen sahne, sanatseverlerin kaliteli etkinliklere erişimini kolaylaştıracak. Başkan Duman, tiyatronun açıldığı ilk günden itibaren birçok değerli eserin, konserlerin ve film gösterimlerinin bu sahnede yer alacağını ifade etti.

Sanatseverlere ücretsiz ulaşım ve giriş imkanı

9 Ağustos’taki özel gösterim için Buca Belediyesi, Ana Hizmet Binası önünden saat 19.30’da ücretsiz ulaşım imkanı sunacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar ücretsiz olarak gösterimi izleyebilecek. Böylece Buca’da kültür sanat etkinliklerine erişim artırılmış olacak.