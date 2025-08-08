İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kimliği belirlenemeyen bir kişi, korkuluklara çıkarak etrafı bir süre izledi. Ardından çevreye el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı. O anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, köprülerde yaya geçişinin yasaklanması ya da yüksek güvenlik telleri çekilmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulundu. Bazı yorumlarda “İkna etmeye çalışsaydınız keşke” ve “Allah kimseyi böyle çaresiz bırakmasın” ifadeleri yer aldı.

Yetkililerden, benzer üzücü olayların önüne geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve diğer köprülerde güvenlik önlemlerinin artırılması talep ediliyor.