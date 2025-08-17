İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan Manolya Apartmanı için geri sayım başladı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen bina, resmi olarak “riskli yapı” ilan edildi. Ancak bazı kat maliklerinin itirazları, kentsel dönüşüm sürecini kilitlemiş durumda.

1993’te Yapıldı, Bugün Riskli İlan Edildi

Atıfbey Mahallesi’nde yer alan Manolya Apartmanı, 29 Aralık 1993 tarihli ruhsatla inşa edildi. İlk olarak S.S. Emirkent Yapı Kooperatifi’ne ait olan bina, kooperatifin feshedilmesinin ardından apartman sakinlerine geçti. Yapılan karot testi ve teknik incelemelerde binanın dayanıklılık açısından standartların altında kaldığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün onayıyla hazırlanan Riskli Yapı Raporu, tapu kütüğüne işlenerek resmileştirildi.

Kentsel Dönüşümde Tıkanıklık

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında aldığı kararla parselin mevcut plandaki durumunu korumasını uygun buldu. Gaziemir Belediyesi de bu planı onayladı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlandı. Ancak planın geçerlilik süresi 31 Aralık 2025’te sona erecek. Yüklenici firma projelendirme sürecinde sona yaklaşırken, bazı kat maliklerinin “rant” gerekçesiyle karşı çıkması nedeniyle kentsel dönüşüm adımı atılamıyor.

Deprem Korkusu Gölgesinde Bekleyiş

1999 Marmara, 2020 İzmir ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan kayıplar hâlâ hafızalardayken, uzmanlar riskli yapıların vakit kaybetmeden dönüştürülmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak Gaziemir’deki belirsizlik, apartman sakinlerini endişelendiriyor. Dönüşüme onay veren kat malikleri, “Bugün engel olanlar, olası bir depremde yaşanacak can kayıplarının hesabını nasıl verecek?” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Uzmanlardan Uyarı: “Her Gün Risk Artıyor”

Planın bitiş süresinin yaklaşmasıyla birlikte hem yasal hakların kaybedilme ihtimali hem de can güvenliği riski her geçen gün büyüyor. Uzmanlar, zamanında adım atılmaması halinde dönüşüm fırsatının geri dönüşsüz şekilde kaybedileceği uyarısında bulunuyor.