Bucalı genç yetenekler Zafer Kupası için mücadele edecek

Buca Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve amatör kulüpleri desteklemek amacıyla bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Zafer Kupası Futbol Turnuvası düzenliyor. Turnuva, 18 – 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yenigün Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

20 takım, 450 sporcu sahaya çıkıyor

Turnuvada Buca’da faaliyet gösteren U14 kategorisindeki 20 amatör futbol takımı, toplam 450 genç futbolcu ile mücadele edecek. Organizasyonun sonunda şampiyon takımlar, 30 Ağustos’ta düzenlenecek törenle kupalarına kavuşacak. Törene Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman da katılacak.

Turnuva, Zafer Bayramı ruhunu taşıyacak

Buca Belediyesi, bu etkinlikle hem Zafer Bayramı coşkusunu yaşatmayı hem de genç sporculara sağlıklı, dostane bir rekabet ortamı sunmayı amaçlıyor. Turnuva boyunca takımlar fair-play ruhuyla mücadele edecek.

Başkan Duman: “Gençlerimiz sporla büyüsün”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tüm Bucalıları turnuva heyecanına ortak olmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği büyük zaferin 103. yılında çocuklarımızı sporla iç içe, sağlıklı ve dostluk dolu bir ortamda yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu turnuvanın, Zafer Bayramı coşkusunu sahalara taşıyacağına ve unutulmaz anlara sahne olacağına inanıyorum.”

Zafer Kupası, genç sporcuların futbol sevgisini pekiştirmek ve Buca’da spor kültürünü yaygınlaştırmak adına önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.