Buca Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği yaratan projesi Dijital Dershane, LGS’de büyük bir başarıya imza attı. Sistemi kullanan 8. sınıf öğrencisi Muhammed Çağan Demirtaş, 491 puan alarak Türkiye genelinde %0.25’lik dilime girmeyi başardı.



Dijital Dershane ile 491 puan

Buca Belediyesi’nin öğrenciler için hayata geçirdiği Dijital Dershane, başarı hikâyeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına bu platform aracılığıyla hazırlanan Muhammed Çağan Demirtaş, 491 puanla %0.25’lik başarı diliminde yer aldı.

Dijital Dershane ile 5. sınıftan beri hazırlandığını belirten Demirtaş, sistemin özellikle deneme sınavları ve video ders içerikleriyle çok faydalı olduğunu söyledi. “Video dersler sayesinde birebir sınıf ortamındaymış gibi çalıştım. Eksik olduğum konuları yıllara göre tamamladım,” diyen başarılı öğrenci, katkı sağlayan tüm ekibe ve Buca Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Her öğrenciye eşit fırsat sunuyor”

Muhammed Çağan Demirtaş’ın annesi Oya Demirtaş da Dijital Dershane’yi sosyal medya aracılığıyla keşfettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Maddi nedenlerle dershaneye gönderemediğimiz oğlum için bu sistem çok büyük bir şans oldu. Sınava bir ay kala yalnızca Dijital Dershane ile çalıştı. Sistemden sürekli faydalandı. Maddi imkânı olmayan aileler için büyük bir nimet. Buca Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.”

Başarıya giden yol ücretsiz erişimden geçiyor

Buca Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu Dijital Dershane platformu, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar geniş kapsamlı içerikler ve çift kamerayla hazırlanan video derslerle öğrencilere destek sunuyor. Sistem; konu anlatımları, deneme sınavları ve soru çözümleri ile yüzlerce öğrencinin eğitimde fırsat eşitliğine erişmesine katkı sağlıyor.