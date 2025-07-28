Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle engelli bireyler için deprem eğitimi düzenledi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.



Engelli bireylere özel deprem eğitimi

Menderes Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, engelli bireyler için deprem eğitimi verildi.

Daha önce belediye personeline verilen eğitimlerin benzeri bu kez özel bireyler için gerçekleştirildi. Eğitim, Menderes’in Ahmetbeyli Mahallesi’nde bulunan Özel Öz Bakım Merkezi’nde yapıldı.

Afet öncesi ve sonrasına dair bilgiler paylaşıldı

Katılımcılara deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitime katılan engelli bireyler ile bakım merkezinin personeline katılım belgeleri takdim edildi.

Başkan Çiçek: “Afet bilinci toplumsal sorumluluğumuz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, afetlere karşı duyarlılığın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Afetlerden çok canı yanan bir milletiz. O yüzden bu konuda hassasiyetimiz yüksek. Afetlere hazır olmak ve önlem almak için halkı bilinçlendirmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle bakım merkezimizdeki engelli vatandaşlarımıza eğitim verdik. Afetlerle mücadelede işbirliklerimiz sürecek.”