Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 'Bize düşen görev; o büyük mücadeleyle kurulan bu Cumhuriyet'i, laiklik, özgürlük, adalet ve eşitlik ilkeleriyle daha da yüceltmektir' dedi.



Buca, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında coşku dolu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bucalı, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelerek Cumhuriyet'e olan sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Kutlamalar, Buca Belediyesi önünden görkemli kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP il ve ilçe yöneticileri, Buca Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaşlısından gencine, yediden yetmişe tüm Bucalılar, ellerinde meşalelerle hep bir ağızdan marşlar söyleyerek yürüdü. Caddeleri gelincik tarlasına döndüren yürüyüş, Işılay Saygın Meydanı'na kadar sürdü.



Kortejin son durağı olan Işılay Saygın Meydanı'nda ise coşku doruğa ulaştı. Meydanı dolduran kalabalık, Ege'nin kahramanlık ve cesaretini simgeleyen 'Cumhuriyet'in 102. Yılına Özel Zeybek Gösterisi' ile adeta büyülendi.



Gösteri öncesinde bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet sayesinde tutsaklığa direnen bir ulusun, kendi kaderinin sahibi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



'Bize düşen görev; o büyük mücadeleyle kurulan bu Cumhuriyet'i, laiklik, özgürlük, adalet ve eşitlik ilkeleriyle daha da yüceltmektir. Kurtuluş Savaşı, sadece bir toprak mücadelesi değil; aynı zamanda hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanmış bir milletin, çiğnenmiş haklarını yeniden kazanma mücadelesidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözü, bize bırakılan en büyük mirastır.

Cumhuriyet, milletimizin iradesinin, azminin ve kararlılığının en somut şeklidir. Cumhuriyet, bir yönetim biçiminden öte, bir aydınlanma hareketidir. Kadınların eşit yurttaş olduğu, gençlerin fikirleriyle değer bulduğu, halkın kendi geleceğini belirlediği bir çağın adıdır. Bizler, o mirasın onurlu bekçileri, Atatürk'ün izinde yürüyen birer Cumhuriyet neferiyiz. Konuşmamı Atatürk'ün şu sözüyle bitirmek istiyorum:

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!'