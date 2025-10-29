Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 102’nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden, oyunları bozmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 102’nci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kaos tüccarlarına prim vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında milli birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, “Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz” dedi.

“Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ü şükranla anıyorum”

Cumhurbaşkanı, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da andı:

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele’yi sevk ve idare ederek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz Direnişi’ne kadar bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.”

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları yurt genelinde sürüyor

Cumhuriyetin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında törenler düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları, okullar ve belediyeler çeşitli etkinliklerle 29 Ekim coşkusunu kutluyor.

'HER ALANDA EZBER BOZAN ATILIMLAR İÇİNDEYİZ'

Erdoğan, Türkiye'nin hem güçlü hem de köklü bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor. 'Ebet-müddet' ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, milli kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti ise, tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarıyor, afetzede kardeşlerimizi hızla güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar, söz verdiğimiz şekilde, 453 bin konutun anahtar teslimini gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "86 milyon insanımızın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı terörsüz Türkiye menziline doğru da emin adımlarla ilerliyoruz. Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz. Diğer taraftan, savaş, çatışma ve krizlerin evrensel değerleri aşındırdığı bir dönemde Türkiye olarak, hak ve hakikatin savunucusu kimliğimizle daha adil bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazze ve Filistin başta olmak üzere, pek çok kriz bölgesinde; arabuluculuk faaliyetlerimizle, diplomatik girişimlerimizle, insani yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolu ardına kadar açmanın gayretindeyiz. İlhamını çift başlı Selçuklu Kartalı’ndan alan 360 derecelik dış politika vizyonumuzla, tarihimize ve kimliğimize yaraşır şekilde, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.