Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 'Hazırlanan bütçenin Buca'nın geleceği için güzel işlerde kullanılacağına hiç kimsenin şüphesi olmamasını canı gönülden ifade etmek istiyorum' dedi.

Buca Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın başkanlık ettiği toplantıda '2026 Mali Yılı Bütçesi' görüşüldü. Görüşmelerin ardından oy çokluğu ile geçen karara göre, 2026 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 130 milyon lira olarak kabul edildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara ve bütçeye destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

'Saha müdürlüklerine, icracı ve teknik müdürlüklere ve aynı zamanda da sosyal belediyecilik gereği sosyal hizmetler müdürlüğüne artış oranlarında ağırlık verdik. Onun dışında tasarruf tedbirleri gereğince, gerek özel kalemde gerek kültürel etkinliklerde artış oranlarını gerçek enflasyonun altında tuttuk. Hazırlanan bütçenin Buca'nın geleceği için güzel işlerde kullanılacağına hiç kimsenin şüphesi olmamasını canı gönülden ifade etmek istiyorum.'

Öte yandan toplantıda, 2026 Mali Yılı Ücret Tarifeleri de görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlandı.