HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir’de Pazartesi öğleden sonra başlayacak sağanak yağışlar Çarşamba gününe kadar sürecek. AFAD ve İzmir Valiliği vatandaşları sel, su baskını ve doluya karşı uyardı.

İzmir’de Pazartesi’den Çarşamba’ya kadar yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İzmir’de Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yağışlar, Çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olacak. Yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışlar kenti etkileyecek.

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ gibi doğu ilçeleri yağışlardan nispeten teğet geçecek. Kıyı ilçelerde ise Salı günü ufak çaplı dolu yağışı olabileceği öngörülüyor.

İzmir Valiliği, sel, su baskını, dolu ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Dikili, Bergama, Aliağa, Foça, Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

AFAD ise SMS yoluyla vatandaşları bilgilendirerek şu uyarılarda bulundu:

"MGM’ye göre İzmir’de bu gece ve yarın çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve doluya karşı tedbirli olun."

Hava durumu ve sıcaklık tahminleri şöyle:

Pazartesi: Sıcaklık 25°C civarında, öğleden sonra rüzgar kıyılarda kuvvetli

Salı ve Çarşamba: Sıcaklık 20°C civarına düşecek, yağış aralıklarla sürecek

Yağış miktarı: İzmir genelinde yer yer 80 kg/m² civarında

civarında Kıyı ilçelerde dolu ihtimali bulunuyor

İzmir Hava Durumu ekibi, yağışlı sistemin Pazartesi akşamı batıdan giriş yapacağını ve Salı günü boyunca aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini belirtti. Çarşamba günü yağışın etkisinin azalması bekleniyor.