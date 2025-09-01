Buca’nın bal tadındaki bardacığını tanıtmak amacıyla Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Bardacık Şenliği, üretici pazarı, etkinlikler ve konserlerle dolu dolu geçti. Karacaağaç’ın bardacığını, Kırklar’ın kavununu, Belenbaşı’nın kirazını, Doğancılar’ın lavantasını, Kaynaklar’ın razaki üzümünü sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin bilmesini istediklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Bizler her zaman üretecek, çalışacak ve toprağımızın bereketini büyüteceğiz” diye konuştu.

Buca Belediyesi’nin, ilçenin simgesi haline gelen bardacık incirini tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği Buca Bardacık Şenliği coşku içerisinde geçti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlik, kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejin ön saflarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Osman Onur Çınar yer alırken, Bucalılar da yürüyüş boyunca yoğun katılımla korteje eşlik etti.

Şenlik kapsamında kurulan stantlarda taptaze bardacık incirlerinin yanı sıra yöresel ürünler ve el sanatları ürünleri de sergilendi. Katılımcılar, festival boyunca hem lezzetli incirlerin tadını çıkarma hem de keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

“Buca’nın Zenginliklerini Tanıtmaya Devam”

Şenlik açılışında bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Tarımda Buca Modeli” çerçevesinde ilçede hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsetti. Karacaağaç’ın bardacığını, Kırklar’ın kavununu, Belenbaşı’nın kirazını, Doğancılar’ın lavantasını, Kaynaklar’ın razaki üzümünü sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin bilmesini istediklerini belirten Duman, şöyle konuştu: “Bu ürünlerin yetişmesi bin bir emek ve gayretle mümkün. Bu noktada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü hatırlatmak isterim: ‘Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.’

Bizler her zaman üretecek, çalışacak ve toprağımızın bereketini büyüteceğiz. Bu amaçla birçok çalışma yürütüyoruz: Köy Enstitülerinin ruhunu yeniden yaşatmak adına Kızılçullu Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi’ni açtık. Burada üreticilerimizin doğru tarım uygulamalarıyla daha yüksek verim elde etmelerini sağlıyoruz. Fide, gübre, hasıl yem ve farklı desteklerle üreticimizin yanında oluyoruz. Üreticimizin alın terinin değerini bulması için kurduğumuz üretici pazarlarında üreticiyle tüketiciyi buluşturuyoruz. Tüm Türkiye’ye örnek olan “Tarımda Buca Modeli” ile tarladan sofraya iyilik zincirini kurduk. Hem üretimi hem de dayanışmayı büyütüyoruz. Söğüt mevkiinde kurduğumuz 2 bin metrekarelik seramızda, dikey tarım teknolojileriyle topraksız tarım yapıyoruz. Burada üretilen ürünleri Kent Lokantalarımızda kullanıyoruz. Belediyemize ait tarım arazilerinde ektiğimiz buğdayların ilk hasadını geçtiğimiz ay yaptık. Elde ettiğimiz 8 ton unu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Hasattan arta kalan samanları da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza dağıtarak üreticimizi destekledik. Çünkü biliyoruz ki; ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz, ne kadar bölüşürsek o kadar çokuz.”

Başkan Tugay’dan yerli tarım vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, tarımın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Pek çok birimimiz devamlı köylerimizin, mahallelerimizin, ilçelerimizin sorunlarını yakından takip ediyor. Her soruna yetişmeye çalışıyoruz. En güzel şey birlik ve beraberlik. Böyle bir köy meydanında bir araya gelmek, kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak çok önemli. Aynı zamanda üreticimizin, köylümüzün ürünlerinin değerini hatırlamak, hatırlatmak... İzmir'in tamamı bir tarım havzası. Türkiye'de tarımın en fazla yapıldığı kentlerden biri. Bu da bize önemli sorumluluk yüklüyor. Bir taraftan ekonomik zorluklar yaşanıyor, insanlar iş bulamıyor. Köylerde insanların tarlaları, bahçeleri, ekip biçecekleri arazileri var. Ailesinden gelen bir gelenek var. Ama üretilenin değeri olmayınca, köylerdeki gençler tarım yapmak yerine şehre gitmeyi, orada asgari ücretle çalışmayı tercih ediyor. Çiftçimizin, üreticimizin sıkıntısını görmezden gelemeyiz. Onların daha iyi üretim yapması, daha fazla desteklenmesi ve emeklerinin karşılığını daha fazla alması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İzmir'in Aziz Başkan’dan beri devam eden bir tarım modeli var. Biz de bu modeli daha da güçlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Festival Öznur Korkmaz Konseri ile Sona Erdi

Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Osman Onur Çınar ise yaptığı konuşmada, üreticilere verdiği destekten dolayı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a teşekkür ederek, “Bu festival sadece bir kutlama değil, köyümüzün bereketini herkese göstermek için bir fırsat” dedi. Şenlikte, “En İyi Bardacık Yetiştiricisi” yarışması için tadımlar yapılarak finalistler belirlendi. Birincilik ödülü üretici Aykut Türkel’in oldu. Gün boyu süren şenlikte sanatçılar Öznur Korkmaz, Koray Çatal ve Hikmet Bakan sahne alırken, halk dansları ve çeşitli etkinliklerle festival coşkusu daha da arttı. Şenlik kapsamında ayrıca usta sanatçı merhum Ayşen Gruda anısına Domates Güzeli Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan tüm anneler ve kızları domates güzeli olarak seçildi.