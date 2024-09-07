İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl 93. kez kapılarını açarken, Buca Belediyesi de birbirinden farklı etkinliklerle fuara damgasını vurdu. Arama kurtarma köpekleri Ramo ve Ateş’in sergilediği gösteri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ramo ve Ateş, hünerleriyle izleyenleri büyüledi

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi’nin (BUCAKUT) can dostları Ramo ve Ateş, eğitmenleri Gökşen Gök ve Tuğba Gök eşliğinde çeviklik, yönlendirme ve itaat alanlarındaki yeteneklerini sergiledi. Uzun Havuz Belediyeler Sokağı’nda yer alan stantta yapılan bu etkileyici gösteri, konuklardan büyük alkış aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da gösteriyi büyük bir beğeniyle izleyenler arasındaydı.

"Can dostlarımız, hayatımızın vazgeçilmezleri"

Gösteri sonrası açıklamalarda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugün burada bir kez daha can dostlarımızın ne kadar değerli olduğunu gördük. Onlar, afet anlarında en büyük kurtarıcılarımız" dedi. Duman, aynı zamanda, iktidarın çıkardığı "sokak hayvanları kanununa" atıfta bulunarak bu konudaki eleştirilerini dile getirdi.

Buca Belediyesi, binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

Buca Belediyesi’nin stantları, tarihi Pembe Köşk’ün (Hacı Davut Fargoh Malikânesi) maketiyle süslenirken, Başkan Görkem Duman binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti. Duman, Buca’nın yerel turizmini canlandırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.