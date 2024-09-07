İZSU’nun altyapı çalışmaları sonrası Bornova Belediyesi, asfalt serimini hızla tamamlıyor. Başkan Ömer Eşki, ilçenin geleceğini güçlendirecek çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Bornova’da İZSU’nun yağmur suyu toplama ve atık su kanalı projelerinin tamamlanmasının ardından asfalt serimi çalışmaları hızla devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte Ankara Asfaltı Yan Yolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Eşki, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt seriminin de hızlıca gerçekleştirileceğini belirterek, yolların kısa sürede trafiğe açılacağını müjdeledi.

Koordineli çalışma: Trafik rahatlatılacak

Bornova Belediyesi, İZSU ile koordineli olarak altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Eşki, Mustafa Kemal, Fatih Sultan Mehmet, Süvari Caddeleri ve Küçükpark çevresindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimlerinin gecikmeden yapılacağını ifade etti. Okulların açılmasıyla artacak trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran Eşki, asfalt serimlerinin hızlandırılacağını belirtti. “Bornovalıların içi rahat olsun, en kısa sürede yollar trafiğe açılacak,” dedi.

Bornova’nın geleceğine yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen altyapı projelerinin Bornova’nın gelecekteki 30-40 yılına hizmet edeceğini belirten Başkan Eşki, ana arterlerde devam eden çalışmaların ilçeyi daha sağlam bir altyapıya kavuşturacağını söyledi. Bu projelerin Bornova’nın yaşam kalitesini artıracağını da ekledi.

Yağmur suyu taşkınlarına karşı çözüm

Kış aylarında sıklıkla yaşanan yağmur suyu taşkınlarına karşı çözüm ürettiklerini vurgulayan Başkan Eşki, ara sokaklardaki göllenme sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla tüm mahallelerde çalışmaların süreceğini ifade etti. "Bu çalışmalar uzun soluklu olacak, ancak kararlıyız," diyerek sorunları çözme konusundaki kararlılığını dile getirdi.