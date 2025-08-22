İzmir’in en yoğun ilçelerinden Buca’da artan araç sayısıyla birlikte büyüyen otopark sorununa çözüm için Buca Belediyesi harekete geçti. İlçede atıl alanların değerlendirilmesiyle yeni otopark alanları hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, “Hedefimiz Buca’nın otopark problemini kalıcı olarak çözmek” dedi.

Yeni otopark projeleri yolda

Kentte yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Buca Belediyesi, farklı mahallelerde yürütülen çalışmalarla cep otoparkları ve geniş otopark alanlarını hizmete açıyor. İnönü Mahallesi’nde 960 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan 50 araçlık otoparkta incelemelerde bulunan Başkan Duman, “Düzenli, planlı ve nefes alabilen bir Buca için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 yılı hedefi: Yüzlerce araçlık kapasite

Göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki tüm otopark ihtiyaçlarını tespit ettiklerini aktaran Başkan Duman, 2025 yılı içinde 375 araçlık otoparkı hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Buca’mızın otopark ihtiyacını en üst seviyede karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Uygun alanları değerlendirerek hem cep otoparklarını hem de büyük ölçekli otopark projelerini hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar önemli bir kapasiteyi ilçemize kazandırdık ama bununla yetinmeyeceğiz. Hedefimiz, Bucalı hemşehrilerimizin otopark sorununu tamamen ortadan kaldırmak.”

Bucalıların yaşamı kolaylaşacak

Yeni projelerle birlikte ilçede hem trafik yükünün azalması hem de vatandaşların günlük yaşamının kolaylaşması hedefleniyor. Başkan Duman, Buca’nın geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “Otopark projelerimiz sadece bugünü değil, yarını da planlıyor. Buca’nın modern ve düzenli bir kent kimliği kazanması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.