Seferihisar’ın Ürkmez Mahallesi, dört gün boyunca kültür ve sanat dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışına Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve eşi Fatma Yetişkin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ürkmez, CHP İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ürkmez bizim gözbebeğimiz”

Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, festivalin bölge halkı için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Yetişkin, “Ürkmez bizim gözbebeğimiz. Burada yaptığımız her çalışma ayrı bir değer taşıyor. Dört yıl önce başlattığımız bu festival sayesinde sanat üretimlerini daha görünür hale getirdik. Kurslarımıza her yıl yaklaşık 600 vatandaşımız katılıyor. 7’den 80’e herkes aynı çatı altında buluşuyor, birlikte sanat üretiyor. Bu dayanışma ve üretim ruhu Ürkmez’in en büyük zenginliği” ifadelerini kullandı.

Sanat dolu program

Festival kapsamında resim, seramik, çini ve el sanatları sergileri sanatseverlerle buluşurken, tiyatro gösterileri ile Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri de programda yer alacak. Çocuklar için yüz boyama, kum boyama, parmak boyama, bileklik yapımı ve taş boyama gibi atölyeler düzenlenerek miniklerin festivale aktif katılımı sağlanacak.

Geleneksel hale geldi

Seferihisar’da kültür ve sanatın buluşma noktası haline gelen festivalin artık geleneksel bir kimlik kazandığını belirten Başkan Yetişkin, “24 Ağustos’a kadar tüm hemşehrilerimizi festivalimize davet ediyorum. Emeği geçen sanatçılarımıza, kursiyerlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice festivallerde buluşmak dileğiyle keyifli bir festival geçirmenizi diliyorum” dedi.

Ürkmez Kültür ve Sanat Festivali, 24 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Türk Sanat Müziği konseriyle sona erecek.