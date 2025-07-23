Buca’nın tarihsel birikimini yansıtan Buca Kent Belleği Sergisi, ilçenin simge yapılarından Pembe Köşk’te ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide, Buca’nın sosyal ve kültürel yaşamına dair çok sayıda obje yer alıyor.



Geçmişten günümüze Buca

Buca Belediyesi’nin, ilçenin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Buca Kent Belleği Sergisi, yoğun ilgiyle açıldı.

Tarihi Hacı Davut Fargoh Malikânesi, halk arasında bilinen adıyla Pembe Köşk’te düzenlenen sergi, geçmişten bugüne Buca’nın belleğini yansıtan yüzlerce materyale ev sahipliği yapıyor.

“Buca’nın ruhunu yansıtan bir ayna”

Açılışta konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, serginin ilçenin kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkardığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sergi, Buca'nın ruhunu yansıtan bir ayna niteliğinde. Burada geçmişin izlerini sürecek, Buca'mızın nasıl bir değişime uğradığını ve hangi değerleri barındırdığını bir kez daha göreceğiz.”

Duman, benzer projelerle Buca’nın kültürel ve tarihi dokusunu koruma çalışmalarının süreceğini de vurguladı.

Gündelik yaşamdan izler

Buca Kent Belleği Sergisi kapsamında, ilçede geçmişte kullanılan eşyalar, belgeler, fotoğraflar ve mimari öğeler bir araya getirildi. Sergide, Buca’nın tarihinden sözel kültürüne, mimarisinden gündelik yaşamına dair birçok detay ziyaretçilere sunuluyor.