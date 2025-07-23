Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Müzik, Kültür, Sanat ve Halk Oyunları Derneği iş birliğiyle Kaleiçi Konserleri kapsamında gerçekleştirilen “Yıldızların Altında Türk Sanat Müziği Konseri,” 22 Temmuz Salı akşamı Sığacık Kaleiçi’nde düzenlendi. Etkinlik, katılımcılara duygusal ve anlamlı bir müzik şöleni sundu.

Koro seçkin eserleri seslendirdi

Şef Dilek Güney ve Maestro Arif Gönüldaş yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerini seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde, izleyiciler şarkılara hep birlikte eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Başkan yardımcısı Karabulut konuştu

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Karabulut, geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın felaketine değindi ve bölge halkına, doğaya sahip çıkacaklarına dair güçlü mesajlar verdi. Ayrıca, TEMA ve Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yanan alanların eski halinden daha güzel bir hale getirileceğini söyledi.

Doğaya ve sanata destek vurgulandı

Konser sonunda Şef Dilek Güney’ye teşekkür eden Karabulut, kendisine fidan takdim ederek doğaya, sanata ve birlik ruhuna verilen önemi bir kez daha gösterdi. Etkinlik, Seferihisar’da kültür, sanat ve doğa bilincinin yükselmesine katkı sağladı.