Buca'nın tarihi tren yolu hattı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın açıkladığı yenileme projeleriyle geleceğe taşınacak. 2006 yılından beri atıl durumda olan hattın korunarak turizme kazandırılması planlanıyor.

Tarihi tren yolu hattı ve proje planları

Buca'nın önemli tarihsel miraslarından biri olan 1872 yılında Levantenler tarafından inşa edilen tren yolu hattı, uzun yıllardır kullanılmıyor. Ancak Buca Belediyesi, bu tarihi dokuyu koruyarak modernize etmeye yönelik kapsamlı bir proje başlatmış durumda. Geçen dönem yapılan ihale ile başlayan çalışmalar, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından yenilenecek.

Başkan Duman'ın açıklamaları

31 Mart 2024 seçimlerinde Buca Belediye Başkanı olarak göreve gelen Görkem Duman, projede yapılacak revizyonlarla ilgili detayları paylaştı. Duman, “Tarihi alanı daha çok koruyan ve turizme kazandıracak bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bu projeyle, tarihi tren yolu hattının güncel ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

Projenin kapsamı ve amaçları

Buca Belediyesi tarafından yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yürütülen proje, kent tarihinin önemli bir parçası olan tren yolu hattını modern bir dokunuşla yeniden işlevsel hale getirecek. İhalede onaylanan projeyi titizlikle inceleyen Başkan Duman, tarihi dokunun korunmasını sağlamak amacıyla projede bazı düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Tarihi dokunun korunması ve turizme katkı

Başkan Duman, Buca’nın tarihi mirasını korumanın ve turizme kazandırmanın önemini vurguladı. Proje, hem kentin tarihsel değerlerini koruyacak hem de turizm potansiyelini artıracak şekilde yeniden tasarlanacak. Duman, projelerin yasal çerçevede, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yeniden düzenleneceğini ifade etti.

Gelecek perspektifi

Buca’nın tarihi tren yolu hattının yeniden tasarlanması, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından büyük önem taşıyor. Buca Belediyesi’nin bu projeye verdiği önem, kentin tarihine ve geleceğine duyduğu saygının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Buca’nın tarihi dokusu korunmuş olacak ve bu alan, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için önemli bir çekim merkezi haline gelecek.