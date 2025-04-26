Bucaspor 1928, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın sahasında zirve takipçisi 68 Aksarayspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi galibiyetle moral bulmak istiyor.

Bucaspor 1928 kötü seriye son vermek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son dört maçını kaybeden Bucaspor 1928, yarın evinde 68 Aksarayspor'u konuk edecek. Mücadele, Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mehmet Sak forma giyemeyecek.

İlk yarıda deplasmanda yenilmişti

Grupta 45 puanla 9'uncu sırada yer alan Bucaspor 1928, 67 puana sahip olan 2'nci sıradaki 68 Aksarayspor karşısında moral arayacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, son üç maçında gol atamayarak kalesinde 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada galip gelerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

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